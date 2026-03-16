У федерації заявили, що не отримували офіційної відмови від іранської збірної.

Генеральний секретар Азійської конфедерації футболу Джон Віндзор прокоментував ситуацію навколо можливої участі збірної Ірану в чемпіонаті світу 2026 року. Питання виникло на тлі напруженої ситуації на Близькому Сході та суперечливих заяв іранських посадовців.

За словами функціонера, конфедерація не отримувала жодних офіційних повідомлень від Федерації футболу Ірану про відмову від участі у турнірі.

"Це дуже емоційний момент. Усі говорять багато різного. Зрештою, саме Федерація футболу Ірану має вирішити, чи вони гратимуть, і станом на сьогодні федерація повідомила нам, що вони братимуть участь у чемпіонаті світу.

Вони є нашим членом, ми хочемо, щоб вони грали. Вони кваліфікувалися… тож ми сподіваємося, що вони розв'яжуть свої проблеми, якими б вони не були, і зможуть взяти участь", — заявив Віндзор у коментарі Reuters.

Раніше міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявляв, що національна команда не планує виступати на мундіалі. Крім того, він закликав ФІФА позбавити США права проведення турніру. Чемпіонат світу 2026 року мають спільно прийняти США, Канада та Мексика.