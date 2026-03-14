37-річний ветеран змушений стати у ворота мюнхенців через травми Ноєра та Урбіга.

Оскільки основний голкіпер Мануель Ноєр продовжує відновлюватися після розриву литкового м'яза, а його дублер Йонас Урбіг отримав струс мозку у матчі Ліги чемпіонів проти Аталанти, рятувати команду доведеться 37-річному Свену Ульрайху.

Для голкіпера, якого у клубі лагідно називають "ідеальним запасним", це буде перша офіційна поява на полі за останні 537 днів. Загалом цей матч стане для нього 104-м у светрі мюнхенського гранда.

Цікаво, що Свен вийде на поле у надважливому матчі проти леверкузенського Баєра. Саме проти цієї команди у вересні 2024 року Свен, перебуваючи на лаві запасних, відзначився гучним скандалом. Тоді він емоційно звинуватив леверкузенців у затягуванні часу та нецензурно вилаяв їхнього спортивного директора Сімона Рольфеса.

За той інцидент Німецький футбольний союз оштрафував воротаря на 20 тисяч євро та дискваліфікував на один поєдинок. Фанати Баварії ж, навпаки, масово підтримали свого голкіпера банерами та скандуваннями на трибунах.

Свен Ульрайх давно закріпив за собою статус улюбленця вболівальників та емоційного лідера команди. Навіть сидячи в запасі, він палко підтримує партнерів і захищає клубні інтереси, через що часто отримував попередження та навіть вилучення.

За словами колишнього резервного голкіпера мюнхенців Крістіана Фрюхтля, така відданість робить Ульрайха надзвичайно важливим гравцем для роздягальні.

Очікується, що досвідчений гравець захищатиме ворота Баварії не лише в найближчі вихідні, а й у матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти Аталанти та в наступному турі Бундесліги проти берлінського Уніона. Матч 26 туру чемпіонату Німеччини Баєр — Баварія розпочнеться сьогодні о 16:30.