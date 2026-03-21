Україна: Перша ліга

Капітан чернівецької команди потрапив у лазарет.

Вінгер та капітан Буковини Богдан Бойчук не зможе допомогти своїй команді у другій половині сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

29-річний українець зазнав серйозної травми на заключному етапі підготовки команди під час зимової перерви.

Після медичного обстеження з'ясувалося, що у футболіста серйозне пошкодження ахіллового сухожилля. Терміни відновлення не розкриваються, але зазначається, що він пропустить решту сезону.

Нинішнього сезону Бойчук провів 21 матч, у яких забив дев'ять голів та віддав три гольові передачі.

Після 19 матчів Буковина очолює Першу лігу, випереджаючи Лівий Берег та Чорноморець на два та три бали відповідно. Проте суперники мають гру в запасі.