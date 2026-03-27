Німеччина

Два трансфери від двох клубів німецької Бундесліги.

Гамбург на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником угорського МТК Андрєя Васілєвича.

Деталі угоди із 16-річним угорцем не розголошуються. За даними інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала близько 2,5 млн євро з бонусами. Також МТК отримає відсоток від майбутнього продажу гравця.

Також зазначається, що футболіст приєднається до німецького клубу наступного літа.

Водночас, леверкузенський Баєр активував зворотну опцію викупу вінгера Зальцбурга Керіма Алайбеговича.

Угода з 18-річним боснійцем почне діяти з 1 липня та буде розрахована до літа 2032 року. Сума викупу становила близько 8 млн євро.

Додамо, що Алайбегович не виступав за першу команду Баєра і був куплений Зальцбургом за 2 млн євро влітку минулого року. Цього сезону він провів 36 матчів, у яких забив 11 голів та віддав три гольові передачі.

Після 27 турів Баєр набрав 46 очок і посідає шосте місце у Бундеслізі, а у Гамбурга 30 балів та 12 позиція.