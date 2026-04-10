Дортмундська Боруссія офіційно забезпечила довгострокове майбутнє свого ключового захисника Ніко Шлоттербека. 26-річний гравець збірної Німеччини поставив підпис під новим контрактом, який діятиме до літа 2031 року.

Офіційне оголошення стало серйозним ударом по планах мадридського Реала, який активно стежив за ситуацією та виявляв інтерес до гравця. За новою угодою зарплата Шлоттербека суттєво зросте, досягнувши позначки близько 10 мільйонів євро на рік (без урахування бонусів).

Однак, важливим компромісом у перемовинах стало включення до контракту клаусули (суми відступних). За інформацією джерел, вона почне діяти з літа 2027 року і складатиме від 50 до 60 мільйонів євро.

Керівництво Боруссії не приховує свого задоволення від підписання. Генеральний директор клубу Карстен Крамер наголосив на важливості цієї події:

"Продовження контракту з Ніко має величезне значення. Він має для нас велику цінність і як гравець, і як особистість. Ніко чудово розуміє, що він має в нашому клубі. Він дуже цінується і відчуває, що ми будуємо тут щось серйозне. Тому ми дуже раді, що змогли достроково продовжити його контракт", — заявив функціонер.

Генеральний директор зі спорту Ларс Рікен також відзначив лідерські якості захисника:

"Ми досягли своєї мети — отримали ясність до середини квітня. Ніко — справжній лідер у Боруссії та національній збірній. Ми абсолютно переконані, що він продовжить розвиватися у Дортмунді і стане незамінним для нашого клубу", — додав Рікен.

З моменту свого переходу до джмелів у 2022 році з Фрайбурга, Шлоттербек провів за клуб вже 155 офіційних поєдинків, у яких відзначився 10 забитими м'ячами та віддав 18 результативних передач.