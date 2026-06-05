Німеччина

Лондонський клуб ухвалив остаточне рішення щодо німецького атакувального півзахисника Ліверпуля.

Атакувальний півзахисник Ліверпуля та збірної Німеччини Флоріан Вірц не перейде в лондонський Челсі. Про це за допомогою соціальних мереж повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Як стало відомо джерелу, керівництво "синіх" не розглядає варіант із придбанням німецького вінгера. Вірц залишиться в Ліверпулі, де користується великою довірою.

У сезоні-2025/26 англійської Прем'єр-ліги Флоріан провів 33 зустрічі за мерсисайдську команду. 23-річний німець записав на свій рахунок п'ять забитих м'ячів та три гольові передачі. Трансферна вартість гравця оцінюється в 100 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті веде переговори з Челсі щодо компенсації за Мареску.