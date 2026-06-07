Угода з 32-річним швейцарцем розрахована до літа 2029 року.
Йонас Омлін, ФК Базель
07 червня 2026, 19:40
Базель на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Йонасом Омліном.
Угода з 32-річним швейцарцем розрахована до літа 2029 року. Він дістався Базелю безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.
Минулого сезону Омлін був на контракті у двох командах – менхенгладбахської Боруссії, яка потім відправила його в оренду Баєру. Однак на полі він не з'являвся.
Зазначимо, що Омлін вже виступав за Базель із 2018 по 2020 рік. На його рахунку 79 матчів, з яких 29 на нуль за 84 пропущених м'ячів.
За підсумками минулого сезону Базель посів лише п'яте місце у чемпіонаті Швейцарії, залишившись без єврокубків.