Німеччина

Угода з 32-річним швейцарцем розрахована до літа 2029 року.

Базель на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з воротарем Йонасом Омліном.

Угода з 32-річним швейцарцем розрахована до літа 2029 року. Він дістався Базелю безкоштовно, оскільки перебував у статусі вільного агента.

Минулого сезону Омлін був на контракті у двох командах – менхенгладбахської Боруссії, яка потім відправила його в оренду Баєру. Однак на полі він не з'являвся.

Зазначимо, що Омлін вже виступав за Базель із 2018 по 2020 рік. На його рахунку 79 матчів, з яких 29 на нуль за 84 пропущених м'ячів.

За підсумками минулого сезону Базель посів лише п'яте місце у чемпіонаті Швейцарії, залишившись без єврокубків.