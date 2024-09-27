Не вистачає тільки грошей.
Де Сьєрво, getty images
27 вересня 2024, 22:25
Виконавчий директор Серії А Луїджі Де Сьєрво назвав переваги чемпіонату Італії перед іншими європейськими топ-лігами. Його слова наводить Football Italia.
"Відмінні показники телетрансляцій в останньому турі відображають неабиякий інтерес до нашої ліги, оскільки цього сезону таблиця дуже збалансована, що дає змогу всім вболівальникам мріяти.
Якщо дивитися на Прем'єр-лігу, Ла Лігу та Бундеслігу, то звичні претенденти, які роками вигравали титули, вже перебувають на верхівці таблиці. Тоді як наші лідери навіть не потрапили до вісімки найкращих минулого сезону. У цьому сила Серії А порівняно з іншими лігами, у нас більш тактичний турнір і, отже, запекла боротьба.
Всі глядачі цінують цю невизначеність результатів, заповнюючи стадіони та дивлячись ігри по телевізору", — заявив Де Сьєрво.