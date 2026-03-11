Італія

Туринський клуб долучився до боротьби за підписання польського бомбардира, який влітку може стати вільним агентом.

Італійський Мілан — не єдиний клуб, який прагне роздобути Роберта Левандовські. Майбутнє польського форварда в Барселоні стає все більш туманним, і наприкінці сезону йому доведеться ухвалити надважливе рішення. Сценарій, за яким Роберт залишить Каталонію на правах вільного агента, наразі виглядає найбільш імовірним.

За інформацією відомих інсайдерів Маттео Моретто та Фабріціо Романо, останніми днями до списку претендентів на 37-річного форварда приєднався туринський Ювентус. Керівництво Старої синьйори хоче підсилити атаку команди Лучано Спаллетті надійним бомбардиром.

Чинний контракт Левандовського з блаугранас спливає 30 червня 2026 року, але містить опцію автоматичного подовження ще на один сезон. Проте між гравцем і клубом існує джентльменська угода, яка дозволяє поляку відхилити пропозицію про пролонгацію. Очікується, що Барселона не буде перешкоджати його відходу і дозволить йому піти безкоштовно.

Сам футболіст нещодавно зазначав, що ухвалить рішення щодо свого майбутнього незабаром, а поки хоче зосередитися на здобутті трофеїв, зокрема Ліги чемпіонів.

Ювентус має амбітні плани на літо: туринці хочуть продовжити контракт із Душаном Влаховичем і підписати йому в пару ще одного зіркового "дев'ятого" номера. Саме тому клуб вже контактував з оточенням Левандовського.

Цікаво, що можливий перехід поляка до Юве палко підтримав легендарний екснападник туринців Давід Трезеге. В інтерв'ю Gazzetta dello Sport француз розкритикував гру Влаховича та закликав клуб підписати Роберта:

"Я б узяв Левандовські вільним агентом, навіть у 37 років: він гравець іншого рівня, один з останніх справжніх "дев'яток" разом із Голандом. Якби була така можливість, я б сам приніс його до Турина на руках", — заявив Давід.

Попри інтерес з Італії, ситуація залишається відкритою. Левандовські ще не вирішив, де хоче завершити кар'єру, і цей вибір залежатиме не стільки від грошей, скільки від стилю життя та комфорту для його родини. Повідомляється, що гравець має численні контакти з клубами американської МЛС, які можуть запропонувати йому і високу зарплату, і привабливі умови для життя.