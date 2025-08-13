Італія

Мурич має досвід виступів у Англії, Нідерландах, Іспанії та Туреччині.

Сассуоло офіційно оголосив про підписання голкіпера Аріянета Мурича. 26-річний футболіст приєднується з Іпсвіча на правах оренди з можливістю подальшого викупу.

Мурич народився у швейцарському Шлірені, а перші кроки у футболі робив у молодіжних командах Цюриха та Грассхопперс. У 2015 році він став гравцем Манчестер Сіті, звідки неодноразово відправлявся в оренду — зокрема до Бреди, Жирони, Віллема II та Адана Демірспор.

У сезоні 2022/23 Мурич захищав ворота Бернлі та допоміг клубу виграти Чемпіоншип. Загалом за два роки в складі "кларетс" він провів понад півсотні офіційних матчів у чемпіонатах та кубках. Минулого літа воротар перебрався до Іпсвіча, де встиг відіграти 13 поєдинків у Прем’єр-лізі.

На міжнародному рівні Мурич спершу виступав за молодіжну збірну Чорногорії, а з 2018 року став основним воротарем національної команди Косово, провівши понад 40 матчів.