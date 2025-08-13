Італія

Готується заміна для Лукмана.

Бергамаська Аталанта цього літа розраховує на продаж свого нігерійського нападника Адемоли Лукмана до міланського Інтера, тож потребує гідної заміни.

"Богиня" серед опцій розглядає бразильського нападника лондонського Фулгема Родріго Муніза, що якого поміж клубами останнім часом активізувались перемовини.

Остання пропозиція італійців щодо 24-річного виконавця складає 35 млн євро + 5 млн євро бонусів.

І для того, щоб зацікавленість клубу мала ще більш репрезентативний вигляд, генеральний директор Аталанти Антоніо Перкассі особисто поїхав до столиці Великої Британії на перемовини.

Однак Фулгем не квапиться з продажем — спочатку "дачники" хочуть знайти заміну для бразильця.

У Муніза в минулому сезоні 11 голів та два асисти в 36 матчах.