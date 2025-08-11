Італія

У "старої синьйори" буде обов'язкова опція викупу за 10+35 мільйонів євро.

Нападник ПСЖ Рандаль Коло Муані невдовзі може знову стати гравцем Ювентуса. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, сторони близькі до укладання орендної угоди на один сезон з обов'язковою опцією викупу у розмірі фіксованої суми в десять мільйонів євро та ще 30-35 млн євро у якості легкодоступних бонусів.

Однак наголошується, що "старій синьйорі" необхідно оформити кілька трансферних угод, щоб підписати 26-річного француза.

Коло Муані виступав за Ювентус у другій половині минулого сезону — на його рахунку 22 матчі, десять голів та три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Санчо хоче продовжити кар’єру в Ювентусі.