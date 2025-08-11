У "старої синьйори" буде обов'язкова опція викупу за 10+35 мільйонів євро.
Рандаль Коло Муані, Getty Images
11 серпня 2025, 14:25
Нападник ПСЖ Рандаль Коло Муані невдовзі може знову стати гравцем Ювентуса. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, сторони близькі до укладання орендної угоди на один сезон з обов'язковою опцією викупу у розмірі фіксованої суми в десять мільйонів євро та ще 30-35 млн євро у якості легкодоступних бонусів.
Однак наголошується, що "старій синьйорі" необхідно оформити кілька трансферних угод, щоб підписати 26-річного француза.
Коло Муані виступав за Ювентус у другій половині минулого сезону — на його рахунку 22 матчі, десять голів та три гольові передачі.
