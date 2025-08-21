Італія

22-річний півзахисник може стати універсальним посиленням для центру поля "нерадзуррі".

Італійський Інтер зробив офіційну пропозицію у 20 мільйонів євро за опорного півзахисника Ланса Анді Діуфа. Про це повідомив авторитетний журналіст Фабріціо Романо.

"Нерадзуррі" вже тривалий час шукають нового опорника, прагнучи знайти якісне, але при цьому бюджетне підсилення складу. Діуф ідеально вписується в ці параметри: окрім гри на позиції опорного хавбека, він здатен діяти й ближче до атаки, що додає варіативності для тренерського штабу.

Раніше Інтер цікавився також Ману Коне з Роми, однак римський клуб запросив за гравця 50 мільйонів євро — ця сума виявилася непідйомною для міланців.