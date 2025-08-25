Італія

Гравець не захотів чекати на місце під сонцем у Інтері.

Албанський центральний півзахисник Кріст’ян Асллані від моменту приходу на посаду головного тренера міланського Інтера Крістіана Ківу почав розглядатись у якості гравця дуже наближеного до основного складу та того, хто зрештою має замінити досвідчених лідерів команди.

Але явище це було тимчасове, і 23-річний виконавець зрештою вирішив не чекати, доки вакантне місце з’явиться "основі" "нерадзуррі".

Було ухвалено рішення залишити Інтер уже цього літа, на початку третього року перебування в колективі, і Торіно задовольнив умови міланського клубу щодо трансферу.

Оренда за 1,5 млн євро з правом викупу ще за 12 млн євро та 20% від наступного продажу.

Контракт у такому випадку розраховано до 2029 року.

У минулій кампанії провів 39 матчів, забив три голи та віддав три гольові передачі.