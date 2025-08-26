Італія

Італійський чемпіон готує трансфер данського форварда Манчестер Юнайтед, переговори на фінальній стадії.

Наполі близький до укладання угоди з нападником Манчестер Юнайтед та збірної Данії Расмусом Гойлунном, повідомляє журналіст Альфредо Педулла. Перехід оцінюється приблизно у 45 мільйонів євро, а переговори з англійським клубом та самим гравцем знаходяться на завершальній стадії.

Чинний чемпіон Італії розглядає 22-річного форварда як головного кандидата для посилення лінії атаки після травми Ромелу Лукаку, який вибув на тривалий термін.

Гойлунн приєднався до Манчестер Юнайтед у 2023 році за 74 мільйони євро. За цей час він провів 95 матчів у всіх турнірах, забив 26 голів та зробив шість асистів. Водночас портал Transfermarkt нині оцінює вартість данця у 35 мільйонів євро.

Очікується, що остаточне рішення щодо трансферу буде ухвалене найближчими днями.

