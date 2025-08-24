Італія

Француз може знову возз'єднатися з Аллегрі.

Італійські Наполі та Мілан мають намір скористатися серйозним конфліктом всередині Олімпік Марсель та придбати півзахисника французької команди Адрієна Рабьо. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, представники неаполітанського клубу вже провели переговори з матір'ю та за сумісництвом агентом 30-річного француза Веронік Рабьо.

Зазначається, що керівництво "россонері" також хоче скористатися можливістю підписати гравця збірної Франції, якого в команді хоче бачити головний тренер Макс Аллегрі. Втім, спершу Мілан хоче продати одного зі своїх півзахисників, щоб звільнити місце для Рабьо. Наразі, головним кандидатом на відхід є Юнус Муса.

Марсель хоче отримати за свого виконавця близько 15-20 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з "олімпійцями" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Минулого сезону Адрієн Рабьо відіграв за Олімпік Марсель 31 матч, забив десять голів та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі більше не розраховує на Рабьо в Марселі.