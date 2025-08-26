Форвард Гоффенгайма приєднається до Верони на правах оренди з правом викупу.
Гіфт Орбан, Getty Images
26 серпня 2025, 18:59
Нігерійський нападник Гіфт Орбан стане гравцем Верони, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Клуб Серії А досягнув повної домовленості з Гоффенгаймом щодо трансферу 23-річного футболіста.
Угода передбачає оренду з опцією викупу. Верона заплатить 1 мільйон євро за орендну угоду, а сума викупу складе 9 мільйонів євро. Крім того, італійський клуб повністю покриє зарплату гравця.
Орбан вже вирушив на медичне обстеження, а сторони займаються обміном необхідних документів для фіналізації переходу.