Італія

Шведський захисник може продовжити кар’єру в Серії А, попри інтерес Евертона.

Фіорентина активно працює над підписанням центрального захисника Віктора Лінделефа, який залишив Манчестер Юнайтед вільним агентом.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, переговори між італійським клубом та футболістом просуваються успішно.

Водночас інтерес до 31-річного шведа проявляє і Евертон, однак сам гравець схиляється до ідеї розпочати новий етап кар’єри в Італії.

Лінделеф виступав за Манчестер Юнайтед із 2017 року, коли перейшов із Бенфіки. За цей час він провів 2584 матчі у складі англійського клубу, забив 4 голи та віддав 7 асистів.