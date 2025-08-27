Італія

Буде можливість викупу наступного літа.

Англійський Саутгемптон за підсумками минулого сезону залишив склад учасників Прем’єр-ліги та повернувся до Чемпіоншипу.

А отже на "святих" прогнозовано очікував великий відтік кадрів цього літа.

Черговим гравцем, який залишив розташування клубу, став німецький центральний захисник Армель Белла-Кочап.

23-річного виконавця, якого Саутгемптон підписав улітку 2022 року з Бохума за 12 млн євро, після чого віддавав до оренди на сезон-2023/24 до нідерландського ПСВ за 2 млн євро, продовжить кар’єру в складі італійської Верони.

Це коштуватиме "мастифам" 500 тис. євро, після чого в них буде опція викупу за 7 млн євро.

Для гравця в такому випадку вже готовий контракт на чотири роки.

Белла-Кочап у минулому сезоні провів усього п’ять матчів.