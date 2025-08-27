Італія

Клуби завершують орендну угоду.

Північномакедонський нападник Еліф Ельмас провів чотири з половиною роки своєї професійної кар’єри в складі італійського Наполі, який свого часу влітку 2019 року виклав за нього турецькому Фенербахче 17,7 млн євро.

А потім "Партенопеї" на початку 2024 продали гравця до німецького РБ Лейпциг за 24 млн євро, проте доволі швидко стало зрозуміло, що "Червоні бики" не пасують за стилем гри вже 25-річному виконавцю.

Далі була оренда на другу половину минулого сезону до Торіно, де Ельмас чотирма голами за 13 матчів (1026 хвилин) нагадав про себе Наполі.

І в підсумку "південці" прийшли по нього знову — наразі ведеться розмова з РБ Лейпциг щодо оренди на сезон за 2 млн євро з подальшим правом викупу за 12 млн євро.

Сам гравець уже узгодив деталі контракту до 2030 року з новим/старим клубом.