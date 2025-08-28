Італія

Оренда з опцією викупу повертає хавбека до Неаполя.

Еліф Ельмас повертається до Наполі з РБ Лейпциг на правах оренди з опцією викупу, про що повідомляє Фабріціо Романо. Угода вже узгоджена, а сам гравець дав згоду на перехід ще тижні тому, віддавши перевагу Наполі перед іншими пропозиціями.

Цей трансфер став можливим завдяки наполегливості Ельмаса, який прагнув повернутися до клубу, де раніше здобув успіх, а для Наполі це шанс підсилити склад перед важливими матчами.

Повернення 25-річного півзахисника до Неаполя викликає ентузіазм серед вболівальників, адже він уже знайомий із командою та її стилем гри.

Ельмас провів 189 матчів у футболці Наполі, забив 19 голів і віддав 11 асистів. Transfermarkt оцінює його вартість у 14 мільйонів євро.