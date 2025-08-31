Італія

Швейцарець хоче більше грошей.

Центральний захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі відмовився від переходу в італійський Мілан. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, 30-річного швейцарця не влаштували умови особистого контракту запропоновані керівництвом "россонері". Також досвідчений центрбек хоче грати у команді, яка виступає в Лізі чемпіонів.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року з заробітною платою 180 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро.

Минулого сезону Мануель Аканджі відіграв за Ман Сіті 40 матчів, віддав дві результативні передачі та отримав чотири жовті картки.

Раніше повідомлялося, що Мілан домовився з Манчестер Сіті щодо купівлі Аканджі.