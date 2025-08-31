Італія

Українець все ще може переїхати до Мілана.

Італійський Мілан продовжує вести перемовини з римською Ромою щодо українського нападника Артема Довбика. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" відмовилося від ідеї обміну форварда команди Сантьяго Хіменеса на 28-річного українця, оскільки він не бажає змінювати клубну прописку.

Тим не менш, переговори між клубами тривають і мають хороші шанси на успіх, враховуючи бажання Довбика перейти в Мілан. Наразі йдеться про річну оренду з правом викупу, але також є ймовірність повноцінного трансферу гравця збірної України.

Чинна трудова угода українця з "вовками" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його 30 млн. євро.

Минулого сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі. У кампанії-2025/26 він провів за римлян два матчі (33 хвилини).