Італійський вінгер може отримати суттєве підвищення зарплати.
Ріккардо Орсоліні, Getty Images
06 вересня 2025, 14:59
Вінгер Болоньї Ріккардо Орсоліні найближчим часом може підписати новий контракт із клубом до 2029 року. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво Болоньї налаштоване зберегти одного з лідерів команди попри зацікавленість з боку інших клубів.
У новій угоді для Орсоліні також передбачене суттєве підвищення заробітної плати.
У минулому сезоні 28-річний Ріккардо Орсоліні провів 40 матчів, забив 17 голів та віддав 5 асистів.