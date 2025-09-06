Італія

Італійський вінгер може отримати суттєве підвищення зарплати.

Вінгер Болоньї Ріккардо Орсоліні найближчим часом може підписати новий контракт із клубом до 2029 року. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво Болоньї налаштоване зберегти одного з лідерів команди попри зацікавленість з боку інших клубів.

У новій угоді для Орсоліні також передбачене суттєве підвищення заробітної плати.

У минулому сезоні 28-річний Ріккардо Орсоліні провів 40 матчів, забив 17 голів та віддав 5 асистів.