Італія

На нас чекає центральний матч туру в Серії А.

Головний тренер римської Роми Джан П'єро Гасперіні висловився напередодні матчу сьомого туру італійської Серії А з міланським Інтером. Його слова наводить La Gazzetta dello Sport.

"Ми всі сподіваємося на покращення. Команда перебуває на тому етапі, коли важливі результати. Саме вони додають впевненості та наполегливості.

Ми знаємо, що протистоїмо сильнішому складу, і працюємо над тим, щоб наблизитися до цих команд. Ми сподіваємося досягти цього наполегливою працею. Це буде спосіб перевірити себе; щоб зрозуміти свій рівень, потрібно зіграти з більш конкурентоспроможними колективами.

Інтер прагне повернути собі перше місце, але ми повинні зробити те саме. Нам доведеться сміливо виступити проти одного з найсильніших клубів Європи. Ентузіазм вболівальників тут важливий, але ми маємо обов'язок його підтримувати.

Як це буває в таких випадках, команда була розділена на дві групи: ті, хто повернувся з національної збірної, і ті, хто залишився тут і добре тренувався протягом останніх двох тижнів.

Дібала як фальшива дев'ятка? Ви знаєте ситуацію. Пауло, як і всі інші, хто залишився з нами під час міжнародної паузи, добре тренувався. Ці дні, безумовно, були особливо корисними для нього та Пеллегріні. Я задоволений тим, що ми зробили. Звичайно, я спостерігав за тими, хто залишився, краще і знаю, як вони справляються, на відміну від тих, хто поїхав до національної збірної", — заявив Гасперіні.

Матч між Ромою та Інтером відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.