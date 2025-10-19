Італія

Надважлива перемога "нерадзуррі".

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу прокоментував перемогу на д римською Ромою (1:0) в рамках сьомого туру італійської Серії А. Цитує румунського фахівця Sky Sport Italia.

"Все це – заслуга хлопців, які відразу взялися за справу: вони залишили позаду розчарування минулого сезону і працюють, щоб продовжувати показувати, що ми сильна команда, яка може конкурувати у всіх змаганнях.

Я пишаюся тим, як вони працюють і психологічно готуються до важливих матчів.

Ми намагаємося пресингувати по всьому полю, але в деяких матчах це просто неможливо. У першому таймі ми намагалися з усіх сил, але у нас було тільки одне тренування на тижні в повному складі. Все було досить добре, поки вистачало енергії", – сказав Ківу.

Зазначимо, що Інтер наразі має переможну серію із шести матчів.