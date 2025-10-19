Надважлива перемога "нерадзуррі".
Крістіан Ківу, getty images
19 жовтня 2025, 17:05
Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу прокоментував перемогу на д римською Ромою (1:0) в рамках сьомого туру італійської Серії А. Цитує румунського фахівця Sky Sport Italia.
"Все це – заслуга хлопців, які відразу взялися за справу: вони залишили позаду розчарування минулого сезону і працюють, щоб продовжувати показувати, що ми сильна команда, яка може конкурувати у всіх змаганнях.
Я пишаюся тим, як вони працюють і психологічно готуються до важливих матчів.
Ми намагаємося пресингувати по всьому полю, але в деяких матчах це просто неможливо. У першому таймі ми намагалися з усіх сил, але у нас було тільки одне тренування на тижні в повному складі. Все було досить добре, поки вистачало енергії", – сказав Ківу.
Зазначимо, що Інтер наразі має переможну серію із шести матчів.