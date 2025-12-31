Італія

Римський клуб активізував контакти з Дженоа щодо Мортена Френдрупа.

Рома не припиняє роботу над можливим трансфером центрального півзахисника Мортена Френдрупа з Дженоа.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, між клубами відбулися нові раунди переговорів щодо переходу 24-річного данського хавбека.

За інформацією джерела, сторони також обговорюють варіант потенційної угоди з обміном гравців. Зокрема, у перемовинах фігурує ім’я Нікколо Пізіллі, який може перейти до Дженоа на правах оренди.

Переговори тривають, і Рома розглядає Френдрупа як одного з пріоритетних кандидатів для підсилення середньої лінії під час зимового трансферного вікна.

У поточному сезоні Френдруп провів за "грифонів" 18 матчів та забив один гол.