Римський клуб активізував контакти з Дженоа щодо Мортена Френдрупа.
Мортен Френдруп, Getty Images
31 грудня 2025, 13:13
Рома не припиняє роботу над можливим трансфером центрального півзахисника Мортена Френдрупа з Дженоа.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, між клубами відбулися нові раунди переговорів щодо переходу 24-річного данського хавбека.
За інформацією джерела, сторони також обговорюють варіант потенційної угоди з обміном гравців. Зокрема, у перемовинах фігурує ім’я Нікколо Пізіллі, який може перейти до Дженоа на правах оренди.
Переговори тривають, і Рома розглядає Френдрупа як одного з пріоритетних кандидатів для підсилення середньої лінії під час зимового трансферного вікна.
У поточному сезоні Френдруп провів за "грифонів" 18 матчів та забив один гол.