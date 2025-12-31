Італія

Туринці визначили фланги, атаку й центр поля пріоритетами на зиму.

Ювентус вивчає можливість повернення нападника Ліверпуля Федеріко К’єзи під час зимового трансферного вікна.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, туринський клуб аналізує варіант оренди вінгера мерсісайдців, аби підсилити атакувальну групу в другій частині сезону.

За інформацією джерела, керівництво Ювентуса визначило ключовими пріоритетами на січень посилення середньої лінії, правого флангу та атаки. Саме в цьому контексті розглядається можливе повернення К’єзи, який уже знайомий із вимогами клубу та раніше працював із головним тренером Лучано Спаллетті.

Окрім цього, Ювентус уважно стежить за правим захисником Дженоа Бруком Нортоном-Каффі, який добре проявляє себе в Серії A. Також у сфері інтересів туринців перебуває півзахисник Вест Гема Гвідо Родрігес, що розглядається як один із варіантів підсилення центру поля.

У клубі не планують масштабних витрат узимку, однак розраховують на креативні рішення на трансферному ринку, щоб підтримати позитивну динаміку команди в 2026 році.