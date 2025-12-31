Іспанія

Півзахисник підписав контракт із Шарлоттом до 2029 року.

Клуб з МЛС Шарлотт оголосив про підписання 27-річного півзахисника збірної США Луки де ла Торре з іспанської Сельти за нерозкриту суму.

Контракт розрахований до 30 червня 2029 року з опцією продовження ще на один сезон.

Минулого сезону де ла Торре виступав в оренді за Сан-Дієго, зігравши 37 матчів у всіх турнірах і відзначившись п’ятьма голами та однією результативною передачею.

У складі збірної США Лука взяв участь у Кубку Золотого Кубка 2025 року, провівши всі шість матчів турніру. В цілому за національну команду він провів 32 зустрічі з 2018 року.

До переходу в МЛС півзахисник виступав за Сельту в Ла Лізі, провівши 67 матчів, забивши чотири голи і віддавши дев’ять результативних передач.