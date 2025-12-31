Італія

Півзахисника Баварії запропонували неаполітанцям як вільного агента.

Центрального півзахисника Леона Горецку було запропоновано Наполі як вільного агента на літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 30-річного німця запропонував італійському клубу посередник, а в керівництві неаполітанців наразі тривають внутрішні обговорення.

Зазначається, що кандидатура Горецки подобається головному тренеру Наполі Антоніо Конте, однак остаточного рішення щодо можливого переходу ще не ухвалено.

Нагадаємо, контракт німецького хавбека з Баварією спливає влітку, проте взимку мюнхенський клуб не планує його відпускати.

Раніше також повідомлялося, що Тоттенгем не працює над трансфером Горецки, а головний тренер Баварії Венсан Компані вважає його важливою частиною команди в поточному сезоні.