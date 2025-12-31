Півзахисника Баварії запропонували неаполітанцям як вільного агента.
Леон Горецка, Getty Images
31 грудня 2025, 14:54
Центрального півзахисника Леона Горецку було запропоновано Наполі як вільного агента на літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 30-річного німця запропонував італійському клубу посередник, а в керівництві неаполітанців наразі тривають внутрішні обговорення.
Зазначається, що кандидатура Горецки подобається головному тренеру Наполі Антоніо Конте, однак остаточного рішення щодо можливого переходу ще не ухвалено.
Нагадаємо, контракт німецького хавбека з Баварією спливає влітку, проте взимку мюнхенський клуб не планує його відпускати.
Раніше також повідомлялося, що Тоттенгем не працює над трансфером Горецки, а головний тренер Баварії Венсан Компані вважає його важливою частиною команди в поточному сезоні.