Італія

Сідікі Шериф може змінити французький чемпіонат на італійський.

Нападник Анже Сідікі Шериф може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, у послугах молодого 19-річного француза зацікавлений Мілан, який вже розпочав перемовини з керівництвом французького клубу. Також "россонері" вже контактували з агентом футболіста.

Діючий контракт Сідікі розрахований до літа 2028 року. Його вартість оцінюється у сім мільйонів євро.

Цього сезону Шериф провів 16 матчів, у яких забив чотири м'ячі, що є найкращим показником у команді в Лізі 1.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче готовий витратити до 35 млн євро на форварда Мілана.