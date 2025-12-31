Сума угоди щодо 22-річного колумбійця не розголошується.
Ніколас Аревало, ФК Мільонаріос
31 грудня 2025, 15:19
Півзахисник Мільонаріоса Ніколас Аревало незабаром стане гравцем Металіста 1925. Про це повідомляє журналіст Хуліан Капера.
За інформацією джерела, керівництво клубів повністю погодило трансфер 22-річного колумбійця. Сума трансферу не розголошується.
Зазначається, що футболіст приєднається до харківського клубу на тренувальних зборах в Іспанії у січні.
Цього сезону Аревало провів 39 матчів, у яких забив один гол та віддав три гольові передачі.
За підсумками першої половини сезону команда Младена Бартуловича посіла сьоме місце в УПЛ.