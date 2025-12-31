Італія

"Грифони" пропонують Фенербахче оренду хорватського голкіпера з правом викупу.

Дженоа працює над підсиленням воротарської позиції та намагається домовитися про підписання Домініка Ліваковича.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, італійський клуб уже звернувся до Фенербахче з пропозицією оренди 30-річного голкіпера з подальшим правом викупу.

Наразі Лівакович виступає за Жирону на правах оренди, однак з моменту переходу у вересні так і не зіграв жодного матчу.

Повідомлялося, що хорват прагне змінити клуб через брак ігрової практики та бажання зберегти шанси на потрапляння до складу збірної на ЧС-2026, відмовившись виходити на поле за каталонців.

У разі провалу переговорів щодо Ліваковича планом Б для Дженоа є воротар Лаціо Христос Мандас. За даними джерела, можливий варіант обміну з участю Ніколи Леалі.

Раніше "грифони" також розглядали кандидатуру Маттіа Періна, однак Ювентус відмовився продавати свого голкіпера.