Італія

Хорвата можуть звільнити.

Керівництво Ювентуса розглядає можливість звільнення з посади головного тренера туринської команди Ігора Тудора. Про це повідомляє авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, майбутнє хорватського фахівця залежить від двох найближчих матчів – проти мадридського Реала в Лізі чемпіонів та римського Лаціо в італійській Серії А.

Зазначається, що в разі звільнення Тудора Ювентус очолить один з трьох італійський тренерів: Лучано Спаллетті, Роберто Манчіні або Раффаеле Палладіно.

Нагадаємо, що "зебри" не можуть виграти в останніх шести матчах сезону — п'ять нічиїх та одна поразка.