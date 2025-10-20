Хорвата можуть звільнити.
Ігор Тудор, getty images
20 жовтня 2025, 16:55
Керівництво Ювентуса розглядає можливість звільнення з посади головного тренера туринської команди Ігора Тудора. Про це повідомляє авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, майбутнє хорватського фахівця залежить від двох найближчих матчів – проти мадридського Реала в Лізі чемпіонів та римського Лаціо в італійській Серії А.
Зазначається, що в разі звільнення Тудора Ювентус очолить один з трьох італійський тренерів: Лучано Спаллетті, Роберто Манчіні або Раффаеле Палладіно.
Нагадаємо, що "зебри" не можуть виграти в останніх шести матчах сезону — п'ять нічиїх та одна поразка.