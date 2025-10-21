Італія

Сьомий тур чемпіонату Італії став найменш результативним з моменту розширення до 20 команд.

У сьомому турі італійської Серії А команди продемонстрували рекордно низьку результативність — за увесь ігровий день 20 клубів забили лише 11 м’ячів.

Цей показник став найгіршим у історії турніру з того моменту, як у чемпіонаті взяли участь 20 команд. Тур стартував у суботу двома безгольовими нічиїми: Лечче зіграв із Сассуоло 0:0, а Піза розділила очки з Вероною 0:0. У неділю додалися ще два матчі без голів — Дженоа — Парма та Аталанта — Лаціо.

Навіть великі клуби, як Наполі, Рома, Ювентус та Кальярі, не змогли відзначитися результативністю. Лише завершальні поєдинки туру трохи покращили статистику: Мілан та Фіорентина забили разом 3 голи, а Кремонезе та Удінезе завершили матч з рахунком 1:1.

Таким чином було побито попередній антирекорд результативності — 13 голів, який фіксувався раніше в сезонах 2010, 2018 та 2022.