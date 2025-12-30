Туринці розглядають зіркового італійця як пріоритетну ціль для підсилення півзахисту в літнє трансферне вікно.
Сандро Тоналі, Getty Images
30 грудня 2025, 12:12
Ювентус продовжує працювати над трансфером півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі. За інформацією відомого інсайдера Джанлуки ді Марціо, керівництво туринського клубу вважає італійця ідеальним кандидатом для зміцнення середньої лінії.
Згідно з повідомленням, "стара синьйора" розробила стратегію, яка дозволить здійснити цей дорогий перехід. Взимку Ювентус планує заощадити кошти, обмежившись лише піврічною орендою Гідо Родригеса з Вест Гема. Це допоможе акумулювати фінанси для масштабної угоди по Тоналі вже влітку.
Наразі ринкова вартість хавбека сорок оцінюється порталом Transfermarkt у 75 млн євро, а його контракт із англійським клубом діє до 2028 року. Для порівняння, вартість 31-річного Гідо Родригеса становить лише 6 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл таємно продовжив контракт з Тоналі.