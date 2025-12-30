Італія

Туринці розглядають зіркового італійця як пріоритетну ціль для підсилення півзахисту в літнє трансферне вікно.

Ювентус продовжує працювати над трансфером півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі. За інформацією відомого інсайдера Джанлуки ді Марціо, керівництво туринського клубу вважає італійця ідеальним кандидатом для зміцнення середньої лінії.

Згідно з повідомленням, "стара синьйора" розробила стратегію, яка дозволить здійснити цей дорогий перехід. Взимку Ювентус планує заощадити кошти, обмежившись лише піврічною орендою Гідо Родригеса з Вест Гема. Це допоможе акумулювати фінанси для масштабної угоди по Тоналі вже влітку.

Наразі ринкова вартість хавбека сорок оцінюється порталом Transfermarkt у 75 млн євро, а його контракт із англійським клубом діє до 2028 року. Для порівняння, вартість 31-річного Гідо Родригеса становить лише 6 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Ньюкасл таємно продовжив контракт з Тоналі.