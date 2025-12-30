Італія

Наставник "грифонів" поділився своїми думками після гри з Ромою.

Головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі прокоментував поразку своєї команди у матчі Серії А проти Роми (1:3).

"Небагато команд та тренерів знайшли спосіб впоратися з Ромою, але я — ні. Ми хотіли самі створювати собі простір, але у нас це погано виходило. Нам потрібно було гідно протистояти їм у єдиноборствах та проти їх гри, як ми робили це проти інших. Якщо ти не ідеальний, ти ризикуєш програти. Саме Рома створила умови для такої гри. У них багато якісних гравців в атаці і я не думаю, що вони такі погані, як кажуть у пресі. Нам ще потрібно знайти команду, яка перевершуватиме підопічних Гасперіні в єдиноборствах, але це непросто.

Я не коментуватиму пояснення судді, бо це виглядатиме погано. Ми програли не через цей конкретний момент, але недобре те, які пояснення вони нам дають. Якщо VAR стає інструментом, що дозволяє стверджувати, що ви ніколи не можете помилитися, він втрачає довіру: дотик є дотик, незалежно від того, була рука в природному становищі чи ні. Це нісенітниця.

Прощання з вболівальниками Роми? У глибині душі я злюсь, я був дуже засмучений, бо мені не сподобалася наша гра. Це почуття досі зберігається, незважаючи на приємне та тепле прощання. Вони зробили б так само і у разі нічиєї, перемоги чи поразки, але було б приємніше попрощатися з ними після іншого виступу моєї команди. Вибачте, що я мав такий суворий вираз обличчя під час прощання, але вони знають мій характер. Вони знають, що я не маю іншого способу сприймати футбол", — наводить слова Де Россі Football-Italia.

