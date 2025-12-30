Досвідчений центрбек пропустив Суперкубок Італії через травму.
Франческо Ачербі, Getty Images
30 грудня 2025, 10:26
Захисник міланського Інтера Франческо Ачербі вже готовий повернутися на поле та знову допомагати своїй команді. Про це повідомляє Sky Sport Italia.
За інформацією джерела, 37-річний італієць повністю відновився після трами стегна, яку він отримав у матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (0:1), через що пропустив останні матчі "нерадзуррі" в Суперкубку Італії.
Нинішнього сезону Ачербі провів 14 матчів, у яких відзначився одним асистом.
Після 16 ігор Інтер очолює турнірну таблицю Серії А, випереджаючи Мілан, Наполі, Рому та Ювентус. Свій наступний матч "нерадзуррі" проведуть проти Болоньї – гра запланована на 4 січня.