Італія

Досвідчений центрбек пропустив Суперкубок Італії через травму.

Захисник міланського Інтера Франческо Ачербі вже готовий повернутися на поле та знову допомагати своїй команді. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, 37-річний італієць повністю відновився після трами стегна, яку він отримав у матчі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля (0:1), через що пропустив останні матчі "нерадзуррі" в Суперкубку Італії.

Нинішнього сезону Ачербі провів 14 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Після 16 ігор Інтер очолює турнірну таблицю Серії А, випереджаючи Мілан, Наполі, Рому та Ювентус. Свій наступний матч "нерадзуррі" проведуть проти Болоньї – гра запланована на 4 січня.