Італія

Український півзахисник припустився результативної помилки.

Український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський став одним з антигероїв виїзного матчу 17-го туру Серії А проти Роми, який завершився поразкою генуезців з рахунком 1:3.

Маліновський вийшов у стартовому складі та провів на полі близько 58–59 хвилин, після чого був замінений на Сейду Фіні. За цей час українець 35 разів торкнувся м’яча, не завдав жодного удару по воротах і віддав 24 точні передачі з 32 (75% точності). Водночас хавбек допустив 11 втрат, програв 5 єдиноборств і припустився результативної помилки в епізоді з третім пропущеним голом Дженоа.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру Маліновського у 5,4 бала — це найнижча оцінка серед гравців обох команд. В італійських ЗМІ матч Руслана охарактеризували як вечір, який хочеться забути.

Інший українець, нападник Роми Артем Довбик, з’явився на полі на 85-й хвилині та отримав оцінку 6,4 бала від SofaScore.

У поточному сезоні Руслан Маліновський провів за Дженоа 15 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та однією результативною передачею.