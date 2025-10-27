Італія

Ювентус уже веде переговори з юристом Спаллетті щодо можливого призначення.

Колишній головний тренер національної збірної Італії Лучано Спаллетті відхилив кілька вигідних контрактних пропозицій за останні тижні. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 66-річного фахівця намагалися запросити Фенербахче, Аль Іттіхад і Аль Садд, однак Спаллетті вирішив зачекати можливості повернутися до роботи в італійській Серії А або англійській Прем’єр-лізі.

Нині італієць перебуває у полі зору Ювентуса, який після звільнення Ігора Тудора шукає нового головного тренера. Туринський клуб уже розпочав переговори з юристом Спаллетті – його сином Самуеле, аби досягти домовленості щодо потенційного контракту.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Спаллетті була збірна Італії, яку він залишив у червні 2025 року. Повідомлялося, що саме Лучано є одним із головним претендентів на вакантну посаду в Ювентусі.