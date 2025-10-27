Ювентус уже веде переговори з юристом Спаллетті щодо можливого призначення.
Лучано Спаллетті, Getty Images
27 жовтня 2025, 19:29
Колишній головний тренер національної збірної Італії Лучано Спаллетті відхилив кілька вигідних контрактних пропозицій за останні тижні. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, 66-річного фахівця намагалися запросити Фенербахче, Аль Іттіхад і Аль Садд, однак Спаллетті вирішив зачекати можливості повернутися до роботи в італійській Серії А або англійській Прем’єр-лізі.
Нині італієць перебуває у полі зору Ювентуса, який після звільнення Ігора Тудора шукає нового головного тренера. Туринський клуб уже розпочав переговори з юристом Спаллетті – його сином Самуеле, аби досягти домовленості щодо потенційного контракту.
Нагадаємо, останнім місцем роботи Спаллетті була збірна Італії, яку він залишив у червні 2025 року. Повідомлялося, що саме Лучано є одним із головним претендентів на вакантну посаду в Ювентусі.