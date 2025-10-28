Італія

Аргентинець висловився про можливе призначення Раффаеле Палладіно до табору туринців.

Ювентус напередодні офіційно звільнив головного тренера Ігора Тудора після серії невдалих результатів у чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

Колишній атакуючий півзахисник Металіста і Аталанти Папу Гомес вважає Раффаеле Палладіно ідеальним кандидатом на заміну хорватському фахівцю.

"Палладіно — молодий тренер з блискучими ідеями: він розумний і вміє проникати в голови гравців.

Він добре готується до матчів і вміє згуртувати команду, створюючи гравцям комфортні умови протягом тижня. Він був би ідеальним кандидатом на посаду головного тренера Ювентуса", – цитує слова Папу Гомеса інсайдер Ніколо Скіра.

Раніше повідомлялося, що "стара синьйора" також розглядає варіант із призначенням Лучано Спаллетті.