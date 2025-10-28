Інше

Команда португальця вдома поступилася Аль-Іттіхад.

Закінчився матч 1/8 фіналу Кубка Короля: Ан-Наср поступився чинному володарю трофея — Аль-Іттіхаду з рахунком 1:2.

Бензема на 15-й хвилині вивів гостей вперед. Команда Роналду відповіла досить швидко — Анжело на 30-й хвилині зрівняв рахунок. У компенсований час першого тайму Аль-Іттіхад знову повів у рахунку — відзначився Хуссем Ауар.

Після перерви гості залишилися в меншості: Ахмед отримав пряму червону картку, але Ан-Наср не зміг скористатися чисельною перевагою.

Ан-Наср Аль-Іттіхад 1:2

Голи: Бензема (15) Анжело (30) Ауар (47)

Вилучення: Ахмед (49)