Італія

Бельгійський хавбек Наполі розпочав реабілітацію у себе на батьківщині.

Півзахисник Наполі Кевін Де Брюйне успішно переніс операцію після розриву м’язів правого стегна. Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Nota medica | De Bruyne 👇https://t.co/v5yNedEUdm — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 29, 2025

Хірургічне втручання відбулося у бельгійському Антверпені — у своїй рідній країні 34-річний хавбек розпочне перший етап післяопераційної реабілітації. Процедуру проводив бельгійський лікар за участі головного медика Наполі Раффаеле Каноніко.

Раніше повідомлялось, що бельгієць пропустить щонайменше три-чотири місяці через серйозне ушкодження. Травму він отримав у матчі 8-го туру Серії А проти Інтера (3:1) — одразу після реалізованого пенальті Кевін схопився за стегно та залишив поле.

У поточному сезоні Де Брюйне провів 11 матчів у складі Наполі, забив чотири голи та зробив два асисти.