Італія

Наполі забив гол, але миттєво залишив поле через пошкодження.

У матчі Серії А, що відбувся в Неаполі, Кевін Де Брюйне став автором голу, який вивів Наполі вперед у поєдинку проти Інтера, але радість швидко перетворилася на драму через серйозну травму бельгійського півзахисника.

Спочатку пенальті мав виконувати Давід Нерес, проте головний тренер Наполі Антоніо Конте з бічної лінії наказав передати м’яч Де Брюйне. Бельгієць реалізував удар бездоганно, перегравши голкіпера Янна Зоммера і дав команді важливу перевагу на полі.

Ще до святкування стало зрозуміло, що травма серйозна: Де Брюйне схопився за задню частину правого стегна та відразу ж потребував допомоги від партнерів по команді, які замість святкування намагалися його підтримати.

Півзахисника довелося замінити на Матіаса Оліверу. Медичний персонал допоміг йому покинути поле під оплески трибун стадіону Марадона.

Ця травма доповнює вже значний список втрат Наполі: команда вийшла на матч без Расмуса Хойлунда, Станіслава Лоботки, Алекса Мерета, Аміра Рахмані та Ромелу Лукаку, що додає головного болю тренерському штабу перед важливими поєдинками сезону.

Незважаючи на драматичний момент, Наполі вдалося здобути перемогу 3:1 та вийти на першу сходинку в Серії А.