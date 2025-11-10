Форвард Фіорентини випадає з листопадових поєдинків відбору до ЧС-2026.
Мойзе Кін, getty images
10 листопада 2025, 14:30
Основний форвард Фіорентини Мойзе Кін не зможе взяти участь у листопадових поєдинках збірної Італії через травму. Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Італії.
Кін отримав пошкодження у матчі за Фіорентину, тож не допоможе "Скуадрі адзуррі" у відборі до чемпіонату світу 2026 року.
Замість нього до складу викликано Ніколо Камб’ягуа з Болоньї, який дебютував у збірній лише 14 жовтня у грі проти Ізраїлю.
У листопаді Італія проведе два матчі відбору: 13 листопада у Кишиневі проти Молдови та 16 листопада у Мілані проти Норвегії. На даний момент команда Гаттузо посідає друге місце у відбірковій групі та вже гарантувала собі участь у плейоф, відстаючи від лідера Норвегії на три очки.