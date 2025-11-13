Італія

У француза скоро спливає термін контракту.

Капітан Мілана Майк Меньян влітку може перейти в туринський Ювентус. Про це повідомляє авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "зебр" вже переконує 30-річного голкіпера переїхати в Турин наступного літа на правах вільного агента.

Зазначається, що переговори Меньяна з Міланом щодо продовження контракту зараз знаходяться у тупику. Чинна трудова угода гравця з "россонері" розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Цього сезону Майк Меньян провів за Мілан 12 матчів, пропустив дев'ять м'ячів та шість разів відіграв "на нуль".