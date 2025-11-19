Італія

Український нападник зацікавив клуб після вражаючих матчів у Серії B.

Нападник Емполі та юнацької збірної України Богдан Попов може вже взимку змінити клуб. За інформацією Tuttosport, 18-річний форвард потрапив до сфери інтересів Аталанти, яка бачить у ньому потенційне підсилення атаки на майбутні сезони.

Італійське видання настільки високо оцінило гру українця, що назвало Попова "новим Андрієм Шевченком" — завдяки його вражаючій результативності та стилю гри.

"Бергамаски" прагнуть оформити трансфер уже найближчої зими. План клубу — придбати Попова, але залишити його в Емполі на правах оренди до кінця сезону 2025/26. Потенційна сума трансферу — 10 мільйонів євро, тоді як Transfermarkt оцінює нападника в 3 млн євро.

За даними італійських журналістів, клуб розглядає українця як можливу заміну в разі відходу Адемоли Лукмана, яким цікавиться Галатасарай. Крім того, нестабільна форма Ніколи Крстовича та Джанлуки Скамакки змушує шукати нові варіанти в атаці.

Попов, на думку Аталанти, добре вписується в стиль команди та може розвинутися за схожою траєкторією, яку свого часу продемонстрував Расмус Гойлунн.

У сезоні 2025/26 форвард уже провів 12 матчів у складі Емполі та забив п'ять голів. Також нападник є гравцем юнацьких збірних України — U-19 та U-21. На листопадовому відборі до Євро-2026 (U-19) він відзначився двома голами та асистом у трьох матчах.

Емполі наразі перебуває на 13-му місці в Серії B. У той час Аталанта йде на 13-му місці в Серії A.