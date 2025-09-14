Італія

Українець продовжує забивати у кожному турі Серії B, цього разу Спеції.

У матчі 3-го туру італійської Серії B Емполі на своєму полі зіграв унічию з Спецією — 1:1.

Гості відкрили рахунок вже на початку гри. Сальваторе Еспозіто впевнено реалізував пенальті, вивівши Спецію вперед.

Втім, Емполі не здався й відновив рівновагу на старті другого тайму. Гол на свій рахунок записав українець Богдан Попов, який відзначився вже у третьому матчі поспіль. Таким чином, він залишається одним із найрезультативніших гравців команди на старті сезону.

Попри активну гру обох команд у завершальній фазі, переможця визначити не вдалося — нічия 1:1, і суперники розділили очки.

Нагадаємо, Емполі продовжив контракт з Поповим до 2028 року.

Свій наступний матч Емполі проведе 21 вересня на виїзді проти Пескари.