Італія

18-річний українець дебютував за Емполі з дублем у ворота Падови та отримав найвищу оцінку туру — 8 балів.

18-річний український нападник Емполі Богдан Попов став найкращим гравцем першого туру Серії B сезону 2025/26. Відповідний рейтинг опублікувало авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport.

У матчі 1 туру Емполі здобув перемогу над Падовою з рахунком 3:1. Попов вийшов на заміну вже на 28-й хвилині та оформив дубль, ставши героєм зустрічі. Цей поєдинок став для українця дебютним на професійному рівні у Серії B.

Журналісти La Gazzetta dello Sport оцінили гру Попова у 8 балів, що стало найвищим показником туру.

Богдан Попов родом із Ніжина, він пройшов академію київського Динамо, а також польського клубу Гурнік (Забже). До структури Емполі він приєднався восени 2023 року, де грав за молодіжну команду: 43 матчі, 10 голів.