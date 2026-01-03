Італія

Ювентус оголосив про призначення Марко Оттоліні на посаду нового спортивного директора клубу. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті туринців.

Свої обов’язки Оттоліні офіційно розпочав 1 січня 2026 року, підпорядковуючись безпосередньо генеральному директору Ювентуса Дам’єну Комоллі.

У 2015 році Оттоліні розпочав важливий міжнародний етап кар’єри в Андерлехті, де долучився до розвитку та структурування скаутської системи бельгійського клубу.

Перший період роботи Оттоліні в Ювентусі стартував у 2018 році — тоді він приєднався до міжнародного скаутського відділу. Протягом чотирьох років спеціаліст відповідав за моніторинг гравців в оренді, взаємодію з іноземними клубами та супровід футболістів Ювентуса, які виступали за кордоном. Також він брав участь у початкових етапах створення проєкту другої команди клубу.

Після важливої ролі в структурі Дженоа Оттоліні повертається до Турина вже в статусі спортивного директора.